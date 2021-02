DGAP-Ad-hoc: publity AG / Schlagwort(e): Immobilien/Sonstiges

publity AG beendet vorerst ihre öffentlichen Angebote von PREOS-Token und PREOS-Aktien



26.02.2021 / 11:23 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR NICHT ZUR VERTEILUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERLEITUNG, MITTELBAR ODER UNMITTELBAR, IN ODER INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA ODER SONSTIGER LÄNDERN BESTIMMT, IN DENEN EINE SOLCHE VERÖFFENTLICHUNG RECHTSWIDRIG SEIN KÖNNTE. publity AG beendet vorerst ihre öffentlichen Angebote von PREOS-Token und PREOS-Aktien Frankfurt am Main, 26.02.2021 - Angesichts der laufenden Verhandlungen der publity AG ("publity", ISIN DE0006972508, Scale) über eine mögliche Veräußerung einer Mehrheitsbeteiligung an der PREOS Global Office Real Estate & Technology AG ("PREOS", ISIN DE000A2LQ850, m:access) an einen strategischen Investor (siehe Ad-hoc Mitteilung vom 25. Januar 2021 und Corporate News vom 28. Januar 2021) und damit potentiell im Zusammenhang stehender Veränderungen in der Konzernstruktur hat der Vorstand der publity heute entschieden, die laufenden öffentlichen Angebote von PREOS-Token und PREOS-Aktien vorerst zu beenden. Die Angebotsfrist für das von der publity mit Wertpapierprospekt vom 23. November 2020 veröffentlichte öffentliche Angebot von PREOS-Token endet somit vorzeitig mit sofortiger Wirkung am heutigen 26. Februar 2021. Ebenso endet auch die Angebotsfrist für das von der publity mit Wertpapierprospekt vom 26. November 2020 veröffentlichte öffentliche Angebot von PREOS-Aktien vorzeitig mit sofortiger Wirkung am heutigen 26. Februar 2021. Die publity behält sich jeweils eine künftige Festlegung neuerlicher Angebotsfristen vor. Im Falle einer solchen Festlegung neuer Angebotsfristen wird die publity diese auf ihrer Internetseite (www.publity.de) in der Rubrik "Investor Relations" bekannt geben und dort erforderlichenfalls auch einen Nachtrag zum jeweiligen Prospekt veröffentlichen.

