Beyond Meat beliefert Fast-Food-Giganten

Im Herbst 2020 profitierte Beyond Meat (WKN: A2N7XQ / ISIN: US08862E1091) von der Nachricht, wonach der Handelskonzern Walmart (WKN: 860853 / ISIN: US9311421039) die Verfügbarkeit von pflanzlichen Fleischersatzprodukten in seinen US-Filialen verdreifachen möchte. Nun gab es weitere Erfolgsmeldungen.

Wichtige Deals

Neben der Bekanntgabe der neuesten Geschäftsergebnisse wartete der US-Produzent von veganen Fleischersatzprodukten mit zwei ganz besonders interessanten Kooperationen auf. So konnte Beyond Meat Verträge mit den Fast-Food-Giganten McDonald's (WKN: 856958 / ISIN: US5801351017) und Yum Brands (WKN: 909190 / ISIN: US9884981013) schließen.

Im Zuge des auf drei Jahre angelegten McDonald's-Deals wird Beyond Meat unter anderem der bevorzugte Anbieter der Fleischersatzprodukte für den neuen McPlant sein. Außerdem wollen die Unternehmen gemeinsam an pflanzlichen Alternativen zu Hühnchen, Schwein und Eiern arbeiten. Im Zuge des Yum-Deals soll Beyond Meat die Ketten KFC, Taco Bell und Pizza Hut beliefern.

Bildquelle: Pressefoto Beyond Meat

COVID-19 bleibt Belastungsfaktor

So erfreulich die Nachricht in Bezug auf die neuen Deals auch war, so enttäuscht zeigten sich Anleger von den Beyond Meat-Zahlen zum vierten Quartal und Gesamtjahr 2020. Sowohl für das Schlussquartal als auch für das Gesamtjahr wurde der Verlust gegenüber dem Vorjahr ausgeweitet.

Den vollständigen Artikel lesen ...