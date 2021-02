DJ Enel X gründet JV für Elektromobilität in Indien

Von Giulia Petroni

ROM (Dow Jones)--Enel X, der Energiedienstleister der italienischen Enel SpA, hat ein Joint Venture in Indien für den Aufbau einer Ladeinfrastruktur für Elektroautos gegründet. Partner in dem 50:50 Joint Venture ist die indische Sterling and Wilson Pvt. Ltd., ein Ingenieur-, Beschaffungs- und Bauunternehmen mit Sitz in Mumbai. Wie Enel mitteilte, soll das Joint Venture im zweiten Quartal starten.

