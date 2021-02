Unterföhring (ots) -- Der "Super Samstag" und die Original Sky Konferenz ab 14.00 Uhr mit Esther Sedlaczek und Sky Experte Didi Hamann- Das "tipico Topspiel der Woche" zwischen RB Leipzig und Borussia Mönchengladbach am Samstag ab 17.30 Uhr mit Sky Experte Lothar Matthäus und Sebastian Hellmann- Der "Super Sonntag" mit Britta Hofmann und Erik Meijer ab 14.30 Uhr- Hamburger Derby in der 2. Bundesliga zwischen St. Pauli und HSV am Montagabend ab 19.30 Uhr- Kooperation mit Collinas Erben: Alexander Feuerherdt als neuer Schiedsrichter-Experte erstmalig am Bundesliga-Wochenende im Einsatz- "Sky90 - die Unibet Fußballdebatte" am Sonntag ab 11.30 Uhr auf Sky Sport News mit Adi Hütter von Eintracht Frankfurt- "Dein Verein - die Bundesliga-Vorschau" mit Hans Sarpei und Mirko Slomka am Freitag ab 21.00 Uhr, "Highlights XXL" zum Spiel Werder Bremen - Eintracht Frankfurt im Anschluss ab 22.25 Uhr. "Bundesliga kompakt" am Sonntag ab 15.30 Uhr mit Highlights von Union Berlin - Hoffenheim- Exklusiv für Sky Q Kunden: Bayern gegen Köln und Leipzig gegen Gladbach Samstag in UHD und in HDR- Die neue Freiheit bei Sky: Mit Sky Q oder dem flexiblen Streaming-Service Sky Ticket live dabei seinUnterföhring (ots) - Unterföhring, 26. Februar 2021 - Nach der Niederlage der Bayern bei Eintracht Frankfurt ist das Meisterschaftsrennen wieder offen. Die Leipziger sind durch einen Erfolg bei Schalke 04 bis auf zwei Punkte an die Münchener rangerückt und können sich berechtigte Hoffnungen auf den Meistertitel machen. Nach den Punktverlusten in der Liga haben die Bayern unter der Woche durch einen klaren Erfolg gegen Lazio Rom in der UEFA Champions League wieder Selbstvertrauen getankt. Sky überträgt das Fernduell um die Tabellenspitze am Wochenende live, wenn die Bayern gegen Köln und Leipzig gegen Gladbach spielen. Insgesamt zeigt Sky am Samstag und Sonntag sieben Partien des 23. Bundesliga-Spieltags live und exklusiv.Am Samstag um 14.00 Uhr begrüßen Moderatorin Esther Sedlaczek und Sky Experte Didi Hamann die Zuschauer zum "tipico Countdown" und stimmen auf die Spiele des Nachmittags ein. Neben der Partie zwischen Bayern München und dem 1.FC Köln kommt es unter anderen zu den Spielen Borussia Dortmund gegen Arminia Bielefeld und VfB Stuttgart gegen den Tabellenletzten Schalke 04. Außerdem will der VfL Wolfsburg gegen Hertha BSC seinen Lauf von acht Spielen ohne Niederlage weiter ausbauen und den dritten Tabellenplatz weiter festigen. Diese sowie die beiden weiteren Partien des Nachmittags überträgt Sky live und exklusiv, wahlweise als Einzelspiele und in der Original Sky Konferenz.Direkt im Anschluss treffen RB Leipzig und Borussia Mönchengladbach im "tipico Topspiel der Woche" aufeinander. Es ist das Duell zweier UEFA Champions League Achtelfinalisten. In der Liga stehen die Fohlen unter Druck und müssen als Tabellenachter punkten, um den Anschluss an die internationalen Plätze nicht zu verlieren. Für die Bullen geht es hingegen um wichtige Punkte im Meisterschaftsrennen. Ab 17.30 Uhr begrüßen Sky Experte Lothar Matthäus und Moderator Sebastian Hellmann die Zuschauer zum Spiel im Stadion An Der Alten Försterei.Neben der Live-Übertragung auf Sky Sport Bundesliga 1 bietet Sky die Partie auch im Scoutingfeed auf Sky Sport Bundesliga 3 an. Exklusiv für Sky Q Kunden werden die Partie in Leipzig wie auch die Begegnung zwischen Bayern und Köln am Nachmittag auch in Ultra HD und HDR auf Sky Sport Bundesliga UHD übertragen.Am "Super Sonntag" berichtet Sky ab 14.30 Uhr live. Zur Übertragung der Begegnungen zwischen Mainz und Augsburg sowie Leverkusen und Freiburg begrüßt Moderatorin Britta Hofmann den Sky Experten Erik Meijer im Studio.Derbykracher St. Pauli gegen HSV am MontagabendAm Montagabend kommt es in der 2. Bundesliga zum Showdown am Millerntor, wenn die Stadtrivalen FC St. Pauli und HSV aufeinandertreffen. Das Hinspiel endete 2-2 und in der vergangenen Zweitligasaison konnte St. Pauli beide Duelle gewinnen. Der HSV ist seit drei Spielen ohne Sieg und hat seinen Vorsprung an der Tabellenspitze damit verspielt. St. Pauli hingegen hat die letzten vier Spiele gewonnen, sich Luft im Abstiegskampf verschafft und geht mit breiter Brust ins Stadtduell. Sky überträgt das Hamburger Derby live ab 19.30 Uhr auf Sky Sport Bundesliga 1. Stefan Hempel und Torsten Mattuschka kommentieren die Partie.Alexander Feuerherdt von Collinas Erben wird Schiedsrichter-Experte bei Bundesliga-Übertragungen von SkyUm strittige Schiedsrichterentscheidungen noch intensiver im Rahmen der Bundesliga-Berichterstattung zu analysieren, holt sich Sky Sport Verstärkung. In der Rolle als Schiedsrichter-Experte wird Alexander Feuerherdt strittige Entscheidungen analysieren und bewerten. Er wird bei den Bundesliga-Übertragungen auf Sky Sport sowie bei der aktuellen Berichterstattung auf Sky Sport News zum Einsatz kommen.Feuerherdt ist Mitbegründer des Schiedsrichter-Podcast und der -Kolumne "Collinas Erben" und Schiedsrichter seit 1985 bis zur höchsten Amateurspielklasse. Zudem ist der neue Experte seit 1998 Schiedsrichter-Aus- und Fortbilder sowie Beobachter und -Coach in der Regionalliga und Jugend-Bundesliga."Sky90 - die Unibet Fußballdebatte" am Sonntag um 11.30 Uhr im Free-TV auf Sky Sport NewsAm Sonntagvormittag um 11.30 Uhr meldet sich Moderator Patrick Wasserziehr mit der "Sky90 - die Unibet Fußballdebatte", um gemeinsam mit seinen Gästen den laufenden Bundesliga-Spieltag und aktuelle Fußball-Themen zu diskutieren. Zu Gast ist am Sonntag der Trainer von Eintracht Frankfurt Adi Hütter, der Auskunft geben wird zur aktuellen Situation seines Teams in der Liga. Eintracht Frankfurt ist aktuell die Mannschaft der Stunde in der Fußball-Bundesliga und hat beste Chancen, sich für die nächste UEFA Champions League Saison zu qualifizieren. Begleitet wird Sky90 außerdem vom Sky Experten Didi Hamann und Sky Moderatorin Jessica Libbertz.Neben der Ausstrahlung auf Sky Sport News läuft die Sendung auch auf Sky Sport Bundesliga 1 und 2 sowie im frei empfangbaren Livestream auf skysport.de und in der Sky Sport App."Dein Verein - die Bundesliga-Vorschau" am Freitag mit Hans Sarpei und Mirko SlomkaWie an jedem Freitagabend eröffnet Sky den Bundesliga-Spieltag um 21.00 Uhr mit "Dein Verein - die Bundesliga-Vorschau" und liefert einen Überblick über das bevorstehende Bundesliga-Wochenende. Moderatorin Britta Hofmann Hans Sarpei und Mirko Slomka beleuchten die anstehenden Partien.Im Anschluss an die Vorschau beschäftigt sich die Runde mit dem Freitagsspiel der Bundesliga. Die neue Freiheit bei Sky: Mit Sky Q oder dem flexiblen Streaming-Service Sky Ticket live dabei seinDie Fußball-Übertragungen sind mit Sky Q für Kunden mit einem Sky Fußball-Bundesliga Paket und/oder Sport Paket (sky.de) empfangbar, wahlweise im klassischen TV oder mit Sky Go auch mobil und unterwegs. Mit Sky Q sind Kunden flexibler denn je und haben die Möglichkeit, bereits nach der ersten Vertragslaufzeit auf ein Monatsabonnement zu wechseln. Sky Q mit Sky Go, HD-Qualität und das Entertainment-Paket sind als Standard inklusive. Sky Q mit Sky Go, HD-Qualität und das Entertainment-Paket sind als Standard inklusive.Aktuell haben nur wenige Fans die Möglichkeit, die Spiele live im Stadion zu erleben. Da ist es wichtiger denn je, den Fans ein gutes Angebot zu machen. Sky Ticket bietet hier flexible Alternativen an (skyticket.de). Fans können sich schon ab EUR9,99 pro Monat in verschiedensten Varianten über die großartige Fußball-Vielfalt von Sky freuen. Ganz einfach online buchen und sofort losstreamen. Jederzeit kündbar.Der 23. Bundesliga-Spieltag bei Sky:Freitag:21.00 Uhr: "Dein Verein - die Bundesliga Vorschau" auf Sky Sport Bundesliga 122.15 Uhr: "Die Bundesliga am Freitag - Highlights XXL" von Werder Bremen - Eintracht Frankfurt auf Sky Sport Bundesliga 1Super Samstag:14.00 Uhr: "tipico Countdown" und die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Bundesliga 115.15 Uhr: Bayern München - 1. FC Köln auf Sky Sport Bundesliga 2 und Sky Sport Bundesliga UHD15.15 Uhr: Borussia Dortmund - Arminia Bielefeld auf Sky Sport Bundesliga 315.15 Uhr: VfB Stuttgart - FC Schalke 04 auf Sky Sport Bundesliga 415.15 Uhr: VfL Wolfsburg - Hertha BSC auf Sky Sport Bundesliga 517.30 Uhr: "Alle Spiele, alle Tore - die Interwetten Highlight-Show" auf Sky Sport Bundesliga 217.30 Uhr: Das "tipico Topspiel der Woche" RB Leipzig - Borussia Mönchengladbach auf Sky Sport Bundesliga 1, Sky Sport Bundesliga UHD und im Scoutingfeed auf Sky Sport Bundesliga 321.15 Uhr: "Alle Spiele, alle Tore - die Interwetten Highlight-Show" auf Sky Sport Bundesliga 1Super Sonntag:11.30 Uhr: "Sky90 - die Unibet Fußballdebatte" live auf Sky Sport News und Sky Sport Bundesliga 113.00 Uhr: "Meine Geschichte - das Leben von Lena Goeßling" auf Sky Sport News14.30 Uhr: FSV Mainz 05 - FC Augsburg und Bayer 04 Leverkusen - SC Freiburg auf Sky Sport Bundesliga 115.30 Uhr: "Bundesliga Kompakt" mit Union Berlin - TSG 1899 Hoffenheim21.00 Uhr: "Alle Spiele, alle Tore - die Interwetten Highlight-Show" auf Sky Sport Bundesliga 1Montag:19.30 Uhr: FC St. Pauli - Hamburger SV auf Sky Sport Bundesliga 1Über Sky DeutschlandSky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals. Neben dem frei empfangbaren Sender Sky Sport News können Zuschauer das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q und Sky Ticket sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit Sky Ticket streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Medien- und Unterhaltungskonzern Sky.Pressekontakt:Jens BohlExternal CommunicationsTel. +49 (0) 89 9958 6869jens.bohl@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33221/4849113