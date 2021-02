NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für FMC von 51,10 auf 52,40 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Unsicherheit dürfte noch länger anhalten, wie der Ausblick gezeigt habe, schrieb Analyst David Adlington in einer am Freitag vorliegenden Studie. Es gebe daher keinen Grund, die Aktie des Dialyseanbieters zu kaufen, selbst von man den Ausblick als konservativ einstufe./mf

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2021 / 21:08 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2021 / 00:15 / GMT

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFXDE0005785802