Ab Anfang April übernimmt Monika Schulze den neu geschaffenen Bereich "Customer and Innovation Management" bei der Zurich Gruppe Deutschland. Die 58-Jährige verantwortet damit die Themen Kundenzufriedenheit, Kundenanalyse, Kundenerhalt und Innovationen. Monika Schulze wird Head of Customer and Innovation Management der Zurich Gruppe Deutschland. In dieser Funktion leitet die 58-Jährige ab 01.04.2021 den neu geschaffenen Bereich "Customer and Innovation Management". Schulze verantwortet damit das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...