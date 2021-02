...die interessanteste Diskussion im Umfeld zur Normalität. So, wie die Meldungen aus Berlin morgens klingen, so reagiert auch der Kurs der Lufthansa, aber erkennbar in einem Trend.



Streiten kann man sich nur noch darüber, wie weit das Potenzial bis, sagen wir, Ende des Jahres reicht. Das hängt von den Flugzielen und Lockerungen ab, wie die Lufthansa ihren Flugplan ausweiten kann. 16 bis 18 € sind eine brauchbare Zielgröße. Das sind gegenüber aktuell rund 12 € eine immer noch greifbare Gewinnchance, die jeder nachvollziehen kann.



Die Amerikaner machen es am deutlichsten vor. Sie gewannen bereits 100 % und haben noch gut 50 % vor sich.



