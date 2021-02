Frankfurt (www.fondscheck.de) - Derzeit gibt es gute und etwas weniger gute Tage an der Börse - wirklich schlechte kaum, so die Deutsche Börse AG.Rücksetzer, ausgelöst etwa durch Inflationsängste oder Rückschläge in der Pandemiebekämpfung, würden immer wieder schnell aufgeholt. Viele Indices hätten zuletzt neue Allzeithochs erreicht, der Dow Jones zum Beispiel am gestrigen Mittwoch. Der DAX sei Mitte des Monats auf 14.190 Punkte geklettert, jetzt nehme er die Höchstmarke wieder ins Visier und stehe am Donnerstagmorgen bei 14.033 Punkten. Die gute Stimmung zeige sich auch im Fondshandel: Matthias Präger von der Baader Bank und Jan Duisberg von der ICF Bank würden von extrem hohen Umsätzen berichten. ...

