Wien (www.fondscheck.de) - Mischfonds sind nicht mehr ganz so beliebt wie noch vor ein paar Jahren, so die Experten von "FONDS professionell".Die Zahlen würden ein klares Bild zeichnen: Seien 2017 fast 30 Milliarden Euro in die Finanzprodukte geflossen, seien es 2018 schon neun Milliarden weniger gewesen, und 2019 hätten Mischfonds laut Daten des Bundesverbands Investment und Asset Management (BVI) einen Zufluss von gerade mal 10,6 Milliarden Euro verzeichnet. 2020 habe sich der Trend fortgesetzt, nur noch rund zehn Milliarden Euro seien in Mischfonds geflossen. Aktienfonds hätten dagegen ihre Nettomittelzuflüsse im Vergleich zu 2019 mehr als vervierfachen können, und seien auf eine Summe von 21 Milliarden Euro gekommen. Ein Trend, der den gemischten Produkten unrecht tue: "Es sind die Mischfonds, die wie keine andere Fondskategorie genau das liefern, was sich Anleger von Fonds versprechen" sage Nikolas Kreuz, Geschäftsführer beim Vermögensverwalter Invios. ...

