Munsbach (www.fondscheck.de) - In unserer neuesten Ausgabe von "Ganz Konkret" erörtern unsere Portfolio Manager, ob Kryptowährungen in den Portfolios der Ethna Funds eine Rolle spielen, inwiefern Aktienleihen und Leerverkäufe beim Portfoliomanagement des Ethna-DYNAMISCH (ISIN LU0455734433/ WKN A0YBKY) genutzt werden und ob eine kürzere oder gar negative Duration in den Anleihenportfolios der Ethna Funds eine Option wären, so die Experten von ETHENEA ...

Den vollständigen Artikel lesen ...