Darum geht's im Video: Seit letztem Jahr gelten die Börsengänge via SPACs - also Special Purpose Acquisition Companies - an der Wall Street als absoluter Trend. Nun schwappt das Phänomen auch auf die deutschen Börsen über. Höchste Zeit also, dass wir uns diesem Phänomen gemeinsam mit Investor und Buchautor Christian W. Röhl widmen und Details, Hintergründe und mögliche Risiken beleuchten. 00:00 - SPACs gar kein neues Phänomen? 02:05 - Das steckt hinter SPACs 04:50 - Vorteil für Unternehmen? 08:16 - Risiko für Aktionäre? 13:04 - Würde Christian Röhl in SPACs investieren? - Bitte beachte unsere rechtlichen Hinweise und die Angaben zu möglichen Interessenskonflikten: https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/legal/disclaimer-video-und-textbeitraege/