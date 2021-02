Märkte um 12: Wann platzt endlich der DAX-Knoten? - Deutsche Telekom mit Rekordumsatz

Auch am Freitagmittag setzt der DAX den jüngsten Seitwärtslauf mit einem kleinen Minus fort, womit das Barometer aktuell knapp über der 13.800er-Marke notiert. Hier steht weiterhin die 14.000er-Marke im Fokus. Wird diese Marke zurückerobert, bestehen gute Chancen für den Start der nächsten Kurs-Rallye.

Die Lage an der Frankfurter Börse

DAX -0,4% 13.825 MDAX -0,7% 31.492 TecDAX -0,7% 3.357 SDAX -0,9% 15.125 Euro Stoxx 50 -0,6% 3.662

Deutsche Telekom: 100-Mrd. Euro-Marke geknackt

Am Freitagmittag gibt es im DAX zehn Gewinner und 20 Verlierer. Zu den stärksten Gewinnern gehörte zeitweise die Aktie der Deutschen Telekom (WKN: 555750 / ISIN: DE0005557508).

Auch dank des Zukaufs des Konkurrenten Sprint in den USA hat der Konzern starke Zahlen für 2020 präsentiert. Der Umsatz wurde auf Jahressicht um 25 Prozent auf 101 Mrd. Euro gesteigert, was den höchsten Umsatz in der bisherigen Firmengeschichte bedeutete.

Bildquelle: Pressefoto Deutsche Telekom

BASF: Positiver Ausblick

Anleger verfolgen außerdem aufmerksam die weitere Kursentwicklung der Aktie von BASF (WKN: BASF11 / ISIN: DE000BASF111). Der Chemie-Konzern hat wegen der Corona-Krise und den damit verbundenen zeitweisen Produktionsstopps in der Autoindustrie im Jahr 2020 einen Verlust von 1,1 Mrd. Euro verbucht.

Den vollständigen Artikel lesen ...