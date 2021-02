Die Deutsche Telekom hat in der Corona-Krise das beste Jahr in ihrer Firmengeschichte erlebt. Angeschoben durch den Zusammenschluss der US-Tochter T-Mobile US mit dem kleineren Konkurrenten Sprint kletterte der Konzern-Umsatz 2020 um ein Viertel auf 101 Milliarden Euro und war damit erstmals dreistellig.

Den vollständigen Artikel lesen ...