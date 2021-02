Digidog statt Robocop: Eine Version von Boston Dynamics' Spot nahm an einem Einsatz in der Bronx teil. Die Reaktionen fallen gemischt aus. Ein Verdächtiger hatte sich mutmaßlich in einem Gebäude in dem New Yorker Stadtteil verbarrikadiert. Neben einem schwer bewaffneten Einsatzteam schickte das NYPD einen Roboter zum Ort des Geschehens, berichtete zuerst die New York Post. Ein Video zeigt den Abmarsch der Kräfte, nachdem niemand aufgefunden wurde. Einem Polizeisprecher zufolge befindet sich Digidog in einer Testphase. Roboterhun...

Den vollständigen Artikel lesen ...