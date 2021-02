Kirkland Lake Gold Limited gab gestern die finanziellen Ergebnisse des zum 31. Dezember 2020 Gesamtjahres und Quartals bekannt. Das Unternehmen verzeichnete 2020 eine Rekordproduktion sowie einen Rekordgewinn und -cashflow.



Im Dezemberquartal verbuchte Kirkland demnach Umsätze in Höhe von 691,5 Mio. $ und einen Nettogewinn von 232,6 Mio. $ bzw. 0,86 $ je Aktie. Der operative Cashflow lag bei 420,9 Mio. $. Die All-In Sustaining Costs (AISC) je verkaufter Unze Gold betrugen 790 $ und erhöhten sich damit gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 278 $.



Im Gesamtjahr 2020 beliefen sich die Umsätze auf 2,46 Mrd. $, verglichen mit 1,38 Mrd. $ im Vorjahr. Unterm Strich erzielte das Unternehmen einen Nettogewinn 787,7 Mio. $ bzw. 2,91 $ je Aktie. Gegenüber dem Nettogewinn des Jahres 2019 in Höhe von 560,1 Mio. $ bzw. 2,67 $ je Aktie stellt das eine deutliche Steigerung dar. Der operative Cashflow erreichte in den zwölf Monaten 1,32 Mrd. $, verglichen mit 919,4 Mio. $ im Vorjahr.



Die AISC lagen 2020 im Schnitt bei 800 $/oz und stiegen damit im Vergleich zum Jahr 2019 um 263 $ an.



© Redaktion GoldSeiten.de / Rohstoff-Welt.de / MinenPortal.de

KIRKLAND LAKE GOLD-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de