Berkshire Grey ist ein Newcomer an der Börse, der ausgesprochen hohes Potenzial hat. Das Unternehmen hat ein Portfolio an Robotern und Softwaresystemen entwickelt, die es erlauben, den Wareneingang und -ausgang sowie die Sortierungen von Paketen in Warenhäusern vollständig zu automatisieren.Die Logistik steht in diesem Bereich ihres Geschäfts gleich mehreren wichtigen Herausforderungen gegenüber. Das betrifft die Verfügbarkeit von Mitarbeitern zu wirtschaftlichen Löhnen, die stetig steigenden Auftragsvolumina und der zunehmende Wettbewerb in der Branche.Der Amazon-Effekt wirktAmazon ist führend in der Branche. Man übernahm die Robotik-Firma Kiva Systems, investierte 180 Mrd. US-Dollar in die Forschung und Entwicklung und rollte dann die Systeme in den eigenen Warenhäusern aus, was noch einmal Kosten in Höhe von rund 93 Mrd. US-Dollar verursachte. Durch diesen enormen Aufwand und den hohen Grad der Automatisierung erreichte Amazon, dass die Pakete innerhalb kürzester Zeit ausgeliefert werden und sorgte dafür, dass sich die Kundschaft nicht mehr mit weniger zufriedengibt.

Den vollständigen Artikel lesen ...