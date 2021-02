Wenn es um Die britische Boulevard-Zeitung The Sun hat den Ball aufgenommen, den ihr das deutsche Pendant Bild zugespielt hat. Die hatte angesichts des schnelleren Impfens und des angekündigten Lockdown-Endes am Mittwoch getitelt: "Liebe Briten, we beneiden you".

Der Beitrag "Wir beneiden euch nicht um den EU-Impfstoff-Schlamassel" erschien zuerst ...

Den vollständigen Artikel lesen ...