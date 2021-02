Im Jahr 2020 hat China 140.000 Tonnen Seltene Erden abgebaut. Die Vereinigten Staaten lagen mit einer Leistung von 38.000 Tonnen an zweiter Stelle und Burma mit 30.000 Tonnen an dritter Stelle. Europa ist nicht einmal auf der Liste der "Seltene-Erden-Produzenten" weltweit vertreten. Die EU ist in diesem Bereich damit stark abhängig von Importen aus China. Die Volksrepublik verfügt über sehr große und qualitativ hochwertige Ressourcen an Seltener Erde.Um diese Abhängigkeit zu verringern, hat die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...