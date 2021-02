Die Gamestop-Aktie (WKN: A0HGDX) kratzt wieder an der 100-Euro-Marke. Auf Sicht von einer Woche steht die Achterbahnfahrt des Jahres mit 155 % im Plus (Stand für diese und alle weiteren Zahlen: 26.02.2021). Ende Januar wurde die Aktie für kurze Zeit für bis zu 350 Euro pro Stück gehandelt. Zwischenzeitlich waren es dann nur noch 50 Euro. Die Geschichte hinter der Gamestop-Aktie ist hinlänglich bekannt. Aktivistische Kleinanleger verabredeten sich in einem Online-Forum, um übereifrige Leerverkäufer ...

