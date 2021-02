ACHTUNG: Interessenkonflikt - Ich besitze die Aktie. Conflict of Interest - I'm a Shareholder! - Wesley, ich kenne die Firma nicht. Kannst du sie mir kurz vorstellen? - Was war der Grund, weshalb der Aktienkurs über 600% angestiegen ist? - Könnt ihr das ganze Jahr auf dem Projekt arbeiten oder gibt es eine "Arbeitssaison"? - Wollt ihr Kern oder RC bohren? - Auf Seite 14 der Präsentation gibt es eine interessante geophysische Untersuchung. Kannst du uns die kurz erklären? - Wie tief war die alte Mine? - Habt ihr an der Oberfläche einen Abraum der alten Mine und hab ihr diesen Abraum untersucht? - Wie tief wollt ihr in diesem Bohrprogramm durchschnittlich pro Bohrloch bohren? - Seht ihr euch auch noch nach anderen Projekten um? - Aber euer primäres Ziel ist nicht, dieses Projekt in Produktion zu bringen, sondern es einfach groß genug zu machen, so dass andere kommen, um euch zu übernehmen? - Wie schaut die Aktionärsstruktur aus? - Was sind die drei wichtigsten Meldungen, die wir 2021 erwarten können? - Wollt ihr noch mehr "Claim-Staking" machen, bevor ihr zum Bohren anfängt? ... Am Ende des Interviews finden Sie eine kurze Zusammenfassung auf Deutsch. Das Interview wurde am 24. Februar 2021 aufgezeichnet. Das Interview ist ein Startinterview, dass heißt ich kenne das Unternehmen nicht und es wurde auch nicht vorselektiert. Das heißt, ich kann nicht sagen, ob ich das Unternehmen interessant finde und ob ich die Aktien des Unternehmens kaufen werde oder nicht. In der Regel wird die Aktie in einer der nächsten regulären Ausgaben des SmallCap-Investor besprochen und hier gebe ich dann auch meine Investmententscheidung bekannt. Kurs auf Ihr Joachim Brunner