LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für AB Inbev von 54 auf 59 Euro angehoben und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Das Jahr 2020 sei ein herausforderndes für Getränkehersteller gewesen und der Brauereikonzern bilde da keine Ausnahme, schrieb Analyst Laurence Whyatt in einer am Freitag vorliegenden Studie. 2021 sollte jedoch besser werden, da die Regierungen ihre coronabedingten Beschränkungen wieder lockerten. Daher rechne er mit Margenverbesserungen in den nächsten Jahren./ck/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2021 / 20:01 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2021 / 05:00 / GMT



ISIN: BE0974293251

