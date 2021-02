Thema heute: Die Westerwälder Coronahilfe e.V. - Ein Lichtblick in wirtschaftlich dunklen Zeiten

"Die Corona-Pandemie stellt uns vor eine große Herausforderung. Wir werden mit Situationen konfrontiert, die wir alle bislang noch nicht erlebt haben. Menschen müs-sen plötzlich Dinge anders organisieren und laufende Kosten decken. Hinzu kommt die Angst, sich mit dem Virus zu infizieren und gesundheitliche Probleme davon zu tragen. Wir als Verein haben das Ziel, Menschen jetzt und hier, schnell und unbüro-kratisch zu unterstützen und ihnen eine kleine Sorge zu nehmen!!Diese Aussage fällt unmittelbar ins Auge, wenn man die Internetseite der Westerwälder Coronahil-fe e.V. öffnet. Man hat dort erkannt, dass man sich nicht auf Ankündigungen der Politik verlassen kann, sondern selbst aktiv werden muss, wie Andreas Schmidt, der 1. Vorsitzende des Vereins, deutlich macht. Andreas Schmidt: Wir, die Coronahilfe Westerwald, sind ein Zusammenschluss von acht Personen. Schon seit unserer Kindheit fühlen wir uns mit dem Westerwald verbunden. Wir sind auf die verschiedensten Arten und Weisen hier verwurzelt in Wirtschaft, Gesundheit und Sozialwesen sowie in der Kommunalpolitik. Im vergangenen Jahr sind uns Men-schen begegnet, die aufgrund der Corona-Pandemie in Geld- und Existenznot geraten sind. Andere haben viel zu tun und spüren finanziell keinen Unterschied. Mit dem Gedanken: "Wir möchten helfen!", haben wir innerhalb von drei Wochen den Verein Westerwälder Coronahilfe e.V. gegründetIn den lokalen Medien ist die Idee, eine Westerwälder Coronahilfe zu gründen, sehr positiv aufge-nommen worden. Die Zielgruppe der Vereinsarbeit sind zum einen die Menschen bzw. Unterneh-men, die unterstützt werden sollen, zum anderen, mögliche Unterstützer zur Mithilfe zu motivieren.

Andreas Schmidt: Wer Hilfe braucht, oder wer sich unseren Verein interessiert, kann sich am besten auf unserer Internetseite www.westerwaeldercoronahilfe.de - alles in einem Wort - in-formieren. Dort gibt es E-Mail-Kontakte, Telefonnummern und da sehen Sie auch, wer wir sind. Wir würden uns sehr freuen von Ihnen zu hören. Ihr Team von der Wes-terwälder Coronahilfe e.V.Um es nochmals deutlich zu machen. Dieser Aufruf gilt zum einen für Unterstützer, zum anderen für hilfsbedürftige Personen oder Unternehmen.

Andreas Schmidt: Das Ziel der Westerwälder Coronahilfe ist es, mit Spenden, die wir von hiesigen Fir-men, Unternehmen und privaten Helfern erhalten, Menschen, Firmen, Soloselbststän-digen zu helfen, die durch die Corona Pandemie in wirtschaftliche Not geraten sind. Bitte haben Sie keine Scheu oder Scham! Wir werden das Ganze vertraulich behan-deln und helfen Ihnen schnell und unbürokratisch.

Die Westerwälder Coronahilfe ist gelebte Solidarität. Wie der Name schon sagt, handelt es sich zwar um eine Initiative im Westerwald, die man aber in anderen Gebieten genauso umsetzen könnte.

Diesen Beitrag können Sie hier nachhören oder downloaden.