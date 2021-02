Winnenden (ots) - Kärcher präsentiert die erste Hochdruckreiniger-Serie mit App-Anbindung. Vom kompakten K2 Power Control bis hin zum kraftvollen K 7 Smart Control profitieren alle Anwender von der Verknüpfung zur hauseigenen Kärcher Home & Garden App. Diese hilft unter anderem bei der Geräteeinrichtung, liefert fachgerechte Tipps zur bevorstehenden Reinigungsaufgabe und hält Erfolge social-media-gerecht in ansprechenden Vorher-/Nachher-Bildern fest. Die Grundfunktionen der App stehen für alle Geräte der neuen Power Control-Serie zur Verfügung. Bei den Flaggschiff-Modellen der Smart Control-Serie geht die Konnektivität sogar noch einen Schritt weiter: Über die Bluetooth-Schnittstelle lassen sich die Geräte via App direkt übers Smartphone einstellen und dort zusätzliche Funktionen aktivieren. Zudem wurden das Design und die Ausstattungsmerkmale des gesamten Portfolios aktualisiert.Smart Control: Alles im Griff dank Bluetooth-VerbindungBeim K5 Smart Control und K7 Smart Control sorgt eine Bluetooth-Schnittstelle für eine nahtlose, dauerhafte Verbindung zwischen App und Hochdruckreiniger - und eröffnet damit ganz neue Funktionen. So wird beispielsweise nach Auswahl des zu reinigenden Objekts in der App die passende Druckeinstellung direkt auf das Gerät übertragen, wo nur noch der Abzug betätigt werden muss. Zeigt sich der Schmutz mal wieder besonders hartnäckig? Die Smart Control-Modelle verfügen über eine zuschaltbare Boost-Funktion, die den Wasserdruck kurzzeitig erhöht. Zusätzlich hilft auch die ständige Geräte-Synchronisierung dabei, die wichtigen Parameter stets im Blick zu behalten. Ein integrierter Sensor misst und speichert relevante Nutzungsdaten, wie etwa die verbrauchte Wassermenge, die Wassertemperatur und die durchschnittliche Anwendungsdauer. Aus diesen Werten erstellt die App anschauliche Statistiken, die dabei helfen sollen, künftige Reinigungsaufgaben noch smarter zu erledigen.Die eine für alles: Sauber vernetzt mit der Home & Garden-AppEinmal registriert, liefert die Home & Garden-App hilfreiche Tipps zum Aufbau und zur Inbetriebnahme des neu erworbenen Power Control- oder Smart Control-Geräts. So können auch Hochdruckreiniger-Neulinge sofort loslegen.Dank Anwendungsberater hält die App für zahlreiche typische Reinigungsfälle die passende Lösung bereit. Nach Auswahl des zu reinigenden Objekts führt die App mit ausführlichen Schritt-für-Schritt-Anleitungen zum Ziel und berücksichtigt dabei auch das vorhandene Zubehör. Egal ob der Frühjahrsputz auf der Holzterrasse ansteht oder das Fahrrad nach einer schlammigen Tour gereinigt werden soll, der Anwendungsberater zeigt die korrekte Vorgehensweise, empfiehlt passende Druck-Einstellungen und gibt Tipps zur richtigen Anwendung des Zubehörs.Damit nichts verloren geht, bietet die App stets einen Überblick über den Lieferumfang und registriertes Zubehör. Und wenn doch mal Fragen offen sein sollten, sind die umfangreiche FAQ-Sektion oder der Link zum Service-Telefon nur einen Fingertipp entfernt.Pressekontakt:Nina EffenbergerCommunications Corporate, Products & ChannelsAlfred Kärcher SE & Co. KGAlfred-Kärcher-Str. 28-4071364 Winnenden (Germany)Phone:+49 7195 14-5503nina.effenberger@de.kaercher.comOriginal-Content von: Alfred Kärcher SE & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/52291/4849488