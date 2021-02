Kurz vor dem Wochenende kommen die Kurse an den Welt-Aktienmärkten weiter ins Rutschen. Sowohl in den USA als auch in Japan verlieren die Leitindizes in Folge steigender Anleiherenditen an Wert. Auch der DAX kann sich dessen nicht entziehen und verliert am Freitagmorgen deutlich an Wert. Im Laufe des Vormittags können sich die Standardwerte aber wieder etwas zurückkämpfen und notieren zum Mittag 0,7% im negativen Bereich. Die meistgehandelten Aktien der Stuttgarter Anleger 1. Plug Power (WKN A1JA81) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...