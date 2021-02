DGAP-News: MediClin AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis

MediClin AG: MEDICLIN hat die für das Jahr 2020 revidierten Ziele erreicht



26.02.2021 / 14:15

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Offenburg, 26. Februar 2021 MEDICLIN hat die für das Jahr 2020 revidierten Ziele erreicht Im Geschäftsjahr 2020 lag der Konzernumsatz der MEDICLIN Aktiengesellschaft (MEDICLIN) in Höhe von 659,9 Mio. Euro um 13,2 Mio. Euro oder 2,0 % unter dem Vorjahreswert. Das vorläufige Konzernbetriebsergebnis liegt bei 0,2 Mio. Euro (Vorjahr: 22,4 Mio. Euro). Ziele trotz Beginn der 2. Welle der Pandemie zum Jahresende erreicht Nachdem aufgrund der Corona-Pandemie im April 2020 die ursprüngliche Prognose für das Geschäftsjahr 2020 zurückgezogen werden musste, hat MEDICLIN Anfang November 2020 einen Ausblick auf das Jahr 2020 veröffentlicht. Dabei wurde eine weiterhin positive Entwicklung der Patientenaufnahme bei einem stabilen Infektionsgeschehen unterstellt. Antizipiert wurden ein Umsatzrückgang im Konzern von 2,0 % und einem Konzernbetriebsergebnis in Höhe der Gewinnschwelle. Die Auswirkungen der Pandemie haben Spuren in der Geschäftsentwicklung hinterlassen Die Auswirkungen der Corona-Pandemie haben trotz des staatlichen Schutzschirms und der Zuschüsse der Kostenträger ihre Spuren in der Geschäftsentwicklung der MEDICLIN im Jahr 2020 hinterlassen. Kapazitäten wurden vor allem im ersten Halbjahr 2020 für Corona-Patienten sowohl in den Akuthäusern als auch in den Rehabilitationseinrichtungen freigehalten. Ein langsames Hochfahren der Kapazitäten in den Normalbetrieb unter strengen Hygienevorschriften ließ die Auslastung im 2. Halbjahr wieder etwas ansteigen. Dämpfend auf die Auslastung in den Rehabilitationskliniken wirkten sich zum Jahresende wieder die stark steigende Zahl der Infizierten und die allgemeine Zurückhaltung der Bevölkerung sich in der aktuellen Situation Akutbehandlungen zu unterziehen, aus. Weniger Patienten im Segment Postakut - Geschäftsfeld Pflege stabil Im Segment Postakut sank der Umsatz um 23,0 Mio. Euro oder 5,5 % auf 393,7 Mio. Euro (Vorjahr: 416,7 Mio. Euro). Das vorläufige Segmentergebnis liegt bei 4,8 Mio. Euro (Vorjahr: 23,1 Mio. Euro). Im Segment Akut lag der Umsatz in Höhe von 248,7 Mio. Euro um 12,1 Mio. Euro oder 5,1 % über dem Vorjahreswert (Vorjahr: 236,6 Mio. Euro). Das vorläufige Segmentergebnis liegt bei -1,5 Mio. Euro (Vorjahr: 1,6 Mio. Euro). Belastet wird das Segmentergebnis durch einen Einmaleffekt in Höhe von 1,4 Mio. Euro aus einer Buchwertabschreibung, die aus dem Verkauf der MediClin Krankenhaus am Crivitzer See GmbH, Crivitz, zum 31. Dezember 2020 resultiert. Auf das Geschäftsfeld Pflege entfällt dabei ein Umsatz von 15,8 Mio. Euro (Vorjahr: 15,3 Mio. Euro). Zahl der Mitarbeiter ist im Jahr 2020 leicht gestiegen Die Zahl der Vollzeitkräfte lag im Durchschnitt des Jahres 2020 bei 7.471 Vollzeitkräften (Vorjahr: 7.431 Vollzeitkräfte). Die Zahl der Auszubildenden betrug im Berichtsjahr durchschnittlich 361 Auszubildende (Vorjahr: 328 Auszubildende). Solide Finanzstruktur Im Geschäftsjahr 2020 wurden 26,6 Mio. Euro (Vorjahr: 48,2 Mio. Euro) in das Anlagevermögen (brutto) investiert. Für Instandhaltung und Wartung wurden 16,1 Mio. Euro (Vorjahr: 17,5 Mio. Euro) aufgewendet. Die liquiden Mittel lagen am Jahresende über dem Vorjahreswert, im Wesentlichen aufgrund von Sparmaßnahmen, zurückgestellten Investitionsvorhaben und Liquiditätszuflüssen im Rahmen des Schutzschirms. Die Eigenkapitalquote betrug zum Bilanzstichtag 19,9 % (31.12.2020: 21,2 %). Der Geschäftsbericht 2020 ist ab dem 26. März 2021 unter https://www.mediclin.de/investor-relations/finanzpublikationen/ in Deutsch und Englisch abrufbar. / Über die MEDICLIN AG (Ticker: MED; WKN: 659 510) Zu MEDICLIN gehören 35 Kliniken, sieben Pflegeeinrichtungen und zehn Medizinische Versorgungszentren. Die Gruppe verfügt über rund 8.350 Betten/Pflegeplätze und beschäftigt rund 10.300 Mitarbeiter. In einem starken Netzwerk bietet MEDICLIN dem Patienten die integrative Versorgung vom ersten Arztbesuch über die Operation und die anschließende Rehabilitation bis hin zur ambulanten Nachsorge. Ärzte, Therapeuten und Pflegekräfte arbeiten dabei sorgfältig abgestimmt zusammen. Die Pflege und Betreuung pflegebedürftiger Menschen gestaltet MEDICLIN nach deren individuellen Bedürfnissen und persönlichem Bedarf. MEDICLIN - ein Unternehmen der Asklepios-Gruppe.

26.02.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de