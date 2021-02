Wer eine Immobilie kauft, der muss für die Provision des Immobilienmaklers oft tief in die Tasche greifen. Doch unsere Erfahrung zeigt: Häufig machen die Makler einen Fehler, der sie die Provision kosten kann. Viele Immobilienmakler haben noch nicht realisiert, dass ihre Kunden seit 2014 in den meisten Fällen eine Möglichkeit haben, von der Beauftragung des Vermittlers zurückzutreten. Das gilt zumindest dann, wenn der Kunde ein privater Verbraucher ist und der Kontakt entweder per Fernabsatz oder ...

Den vollständigen Artikel lesen ...