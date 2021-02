WOCHENVORSCHAU/1. bis 7. März (9. KW) -2

DJ WOCHENVORSCHAU/1. bis 7. März (9. KW)

=== M O N T A G, 1. März 2021 *** 02:45 CN/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Caixin Februar 07:25 CH/SNB, ausführliches Jahresergebnis, Zürich 07:30 DE/q.beyond AG, ausführliches Jahresergebnis, Köln 08:00 DE/vierteljährlicher Tarifindex 4Q 08:00 LU/Global Fashion Group SA, Ergebnis 4Q, Senningerberg *** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Februar *** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Februar (2. Veröffentlichung) *** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Februar (2. Veröffentlichung) *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Eurozone Februar (2. Veröffentlichung) *** 10:00 DE/Verbraucherpreise Bayern, Brandenburg und Hessen Februar *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Februar (2. Veröffentlichung) *** 10:30 DE/Verbraucherpreise Nordrhein-Westfalen Februar *** 11:00 DE/Verbraucherpreise Sachsen Februar *** 11:00 IT/Verbraucherpreise Februar (vorläufig) 11:00 DE/Bundesregierung, Sitzung des Corona-Kabinetts, Berlin 13:00 CH/BIZ, Quartalsbericht *** 14:00 DE/Verbraucherpreise Februar (vorläufig) 14:00 DE/Regierungs-PK, Berlin 15:05 US/Fed, Rede von Fed-Gouverneurin Brainard (stimmberechtigt im FOMC) bei der virtuellen Jahreskonferenz des Institute of International Bankers *** 15:45 EU/EZB, Monatsbericht Februar zu APP-Kaufprogramm *** 15:45 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Markit Februar (2. Veröffentlichung) *** 16:00 US/ISM-Index verarbeitendes Gewerbe Februar *** 16:00 US/Bauausgaben Januar *** 16:20 EU/EZB-Vizepräsident De Guindos, Teilnahme an einem Online-Roundtable der Banque de France *** 17:00 DE/Bundesverband mittelständische Wirtschaft (BVMW), virtuelle Konferenz "Jahresimpuls Mittelstand", u.a. mit EZB-Präsidentin Lagarde (17:10), FDP-Chef Lindner (17:25), Bundesgesundheitsminister Spahn (17:50), Bundeswirtschaftsminister Altmaier (18:40) und Bundesarbeitsminister Heil (19:15) *** 22:15 CH/Überprüfung der Zusammensetzung von Stoxx-50, Euro-Stoxx-50 und Stoxx-600 *** - DE/Verbraucherpreise Baden-Württemberg Februar *** - DE/Stellenindex BA-X Februar - Börsenfeiertag Südkorea D I E N S T A G, 2. März 2021 *** 04:30 AU/Reserve Bank of Australia, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats *** 06:55 DE/Kion Group AG, Jahresergebnis (10:00 virtuelle BI-PK), Frankfurt *** 06:55 DE/Hellofresh SE, Jahresergebnis, Berlin 07:30 DE/Sixt SE, Jahresergebnis, Pullach *** 08:00 DE/Einzelhandelsumsatz Januar 09:00 DE/Bundeswirtschaftsministerium und Verband der Automobilindustrie (VDA), Veranstaltung zum Thema: "Durch Kooperation an die Spitze - die Automobilbranche gestaltet den digitalen Wandel", Berlin *** 09:55 DE/Arbeitsmarktdaten Februar 10:00 DE/DZ Bank, BI-PK (virtuell) *** 11:00 EU/Verbraucherpreise Eurozone Februar (Vorabschätzung) *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 11:30 DE/Auktionsergebnis Aufstockung inflationsindexierte Bundesanleihe 2030 mit Kupon von 0,50% über 400 Mio EUR sowie inflationsindexierte Bundesanleihe 2046 mit Kupon von 0,10% über 200 Mio EUR *** 12:00 DE/Bundesverfassungsgericht (BVerfG), Urteil zur Organklage betreffend das umfassende Wirtschafts- und Handelsabkommen EU-Kanda (Ceta), Karlsruhe *** 14:40 EU/EZB-Direktor Panetta, Rede bei einem Webinar der Universita Commerciale Luigi Bocconi 22:05 US/Hewlett Packard Enterprise Co, Ergebnis 1Q, Palo Alto 22:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API) *** - IE/Flutter Entertainment plc, Jahresergebnis, Dublin M I T T W O C H, 3. März 2021 *** 02:45 CN/Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen Caixin Februar *** 07:00 NL/Shop Apotheke Europe NV, ausführliches Jahresergebnis, Venlo 07:30 DE/Dialog Semiconductor plc, Ergebnis 4Q, Kirchheim/Teck *** 08:30 CH/Verbraucherpreise Februar *** 09:30 GB/Prudential plc, Jahresergebnis, London *** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Februar *** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Februar (2. Veröffentlichung) *** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Februar (2. Veröffentlichung) *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone Februar (2. Veröffentlichung) 10:00 IT/BIP 4Q (2. Veröffentlichung) *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Februar (2. Veröffentlichung) *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung von Dollar-Tendern mit 7- und 84-tägiger Laufzeit *** 11:00 DE/Bundesbank-Präsident Weidmann, virtuelle PK zum Geschäftsbericht 2020 *** 11:00 EU/Erzeugerpreise Januar 11:30 DE/Auktionsergebnis Neuemission 15-jährige Bundesanleihe über 3 Mrd EUR 13:00 DE/Regierungs-PK, Berlin 14:00 EU/EZB-Direktor Panetta, Rede bei der gemeinsamen Jahreskonferenz von Bundesbank, EZB und Federal Reserve Bank of Chicago zu zentralen Gegenparteien *** 14:15 US/ADP-Arbeitsmarktbericht Februar *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex Service Markit Februar (2. Veröffentlichung) *** 16:00 US/ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe Februar *** 16:00 EU/EZB-Vizepräsident De Guindos, Rede bei einem Webinar der Berenberg Bank *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) *** 18:00 FR/Vivendi SA, Jahresergebnis, Paris 20:00 US/Fed, Beige Book 20:30 EU/EZB-Direktorin Schnabel, Rede bei einer Online- Konferenz der Federal Reserve Bank of Cleveland *** 22:10 DE/Entscheidung über mögliche Änderungen in den Indizes der DAX-Familie der Deutschen Börse *** - DE/Bundeskanzlerin Merkel, Videokonferenz mit den Länder- Ministerpräsidenten zur Corona-Lage; anschließend PK *** - DE/Pkw-Neuzulassungen Februar *** - NL/Stellantis NV, Jahresergebnis, Amsterdam D O N N E R S T A G, 4. März 2021 *** 07:00 DE/Deutsche Lufthansa AG, Jahresergebnis (10:00 Jahres-PK per Videokonferenz), Frankfurt *** 07:00 DE/Merck KGaA, Jahresergebnis (10:00 virtuelle Jahres-PK; 14:00 Analysten-Telefonkonferenz), Darmstadt *** 07:00 DE/Evonik Industries AG, Jahresergebnis (09:30 digitale BI-PK), Essen *** 07:00 DE/Vonovia SE, Jahresergebnis (07:30 Telefonkonferenz; 10:00 Online-Jahres-PK), Bochum *** 07:00 DE/Knorr-Bremse AG, Jahresergebnis (09:00 virtuelle Jahres-PK), München *** 07:30 DE/Uniper SE, Jahresergebnis (08:30 Telefonkonferenz für Analysten und Investoren; 10:30 BI-PK via Livestream), Düsseldorf *** 07:30 DE/Henkel AG & Co KGaA, Jahresergebnis (11:00 Telefonkonferenz), Düsseldorf *** 07:30 DE/Prosiebensat1 Media SE, Jahresergebnis (11:30 virtuelle BI-PK), Unterföhring *** 07:30 DE/Gea Group AG, Jahresergebnis (10:00 Live-Webcast), Düsseldorf *** 07:30 DE/Drägerwerk AG & Co KGaA, ausführliches Jahresergebnis, Lübeck 07:35 DE/Deutsche Pfandbriefbank AG, Jahresergebnis (10:00 virtuelle Jahres-PK), Garching 07:40 DE/GFT Technologies SE, Jahresergebnis, Stuttgart *** 08:00 DE/Schaeffler AG, ausführliches Jahresergebnis (11:00 digitale Jahres-PK), Herzogenaurach 08:30 DE/Helma Eigenheimbau AG, ausführliches Jahresergebnis, Lehrte 11:00 DE/Siemens Mobility, PG (virtuell) mit CEO Peter zum Geschäftsupdate *** 11:00 EU/Arbeitsmarktdaten Januar *** 11:00 EU/Einzelhandelsumsatz Januar 12:00 DE/Präsidenten der Leibniz-Wirtschaftsforschungsinstitute, Leibniz-Wirtschaftsgipfel (online) zum Thema: "Die ökonomischen Folgen der Pandemie" 14:00 DE/Internationale Kartellkonferenz (IKK), u.a. mit Reden (virtuell) von Bundeswirtschaftsminister Altmaier, EU-Wettbewerbskommissarin Vestager und Kartellamtschef Mundt *** 14:30 US/Produktivität ex Agrar 4Q (2. Veröffentlichung) *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) *** 16:00 US/Auftragseingang Industrie Januar *** 18:05 US/Fed-Chairman Powell, Rede (via Livestream) beim Wall Street Journal Jobs Summit *** - AT/Opec und Nicht-Opec-Länder (Opec+), Ministertreffen (via Videokonferenz) - DE/SAP SE, Geschäftsbericht 2020, Walldorf F R E I T A G, 5. März 2021 *** 08:00 DE/Auftragseingang Januar 08:00 GB/London Stock Exchange plc (LSE), Jahresergebnis, London *** 09:00 CH/Währungsreserven Februar 09:30 DE/Bundesrat, Sitzung, Berlin 09:30 DE/50Hertz Transmission GmbH, BI-PK, Berlin *** 10:00 DE/VDMA, Auftragseingang Maschinen- und Anlagenbau Januar *** 10:00 DE/Volkswagen AG (VW), Strategie-PK (online) der Marke Volkswagen 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 14:30 US/Arbeitsmarktdaten Februar *** 14:30 US/Handelsbilanz Januar - DE/Allianz SE, Geschäftsbericht 2020, München - EU/Ratingüberprüfungen für Spanien (Moody's), Estland (Moody's), Finnland (S&P), Zypern (S&P) S A M S T A G, 6. März 2021 - US/Fed, Beginn der "Blackout Period" (Schweigeperiode) für

die US-Geldpolitiker vor der nächsten FOMC-Sitzung S O N N T A G, 7. März 2021 *** - CN/Handelsbilanz Januar/Februar ===

