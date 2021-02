Die Futures auf die führenden US-Indizes sind zum Wochenabschluss teilweise ins Plus gedreht und signalisieren damit eine freundlichere Eröffnung. Die Hoffnung auf ein 1,9 Billionen Dollar schweres Hilfspaket der US-Regierung überlagert derzeit die Angst vor steigenden Zinsen. Am Donnerstag hatten die gestiegenen Renditen Spekulationen entfacht, die US-Notenbank könnte früher als erwartet zu einer strafferen Geldpolitik zurückkehren. An den Börsen war es daraufhin zu kräftigen Verlusten gekommen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...