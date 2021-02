In die Höhe schnellende Renditen bei US-Anleihen befeuern die Angst der Anleger vor steigenden Zinsen. An den Aktienmärkten kam es in den vergangenen Tagen zu kräftigen Verlusten, vor allem hochbewerte Tech-Aktien verzeichneten prozentual zweistellige Rückgänge.Der Preis für Kupfer hat sich binnen weniger Monate verdoppelt und steht vor dem Sprung auf ein Rekordhoch. Davon ist Rohöl zwar noch ein gutes Stück entfernt, doch mit plus 20 Prozent allein im laufenden Jahr und einem Preis von 62 Dollar ...

