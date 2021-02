NEW YORK (dpa-AFX) - Nach dem jüngsten Kursverfall bleibt die Stimmung an der Wall Street verhalten. Die Investoren an den US-Börsen dürften sich daher am Freitag zunächst einmal zurückhalten. Gut eine Stunde vor der Handelseröffnung in New York taxierte der Broker IG den US-Leitindex mit minus 0,09 Prozent auf 31 373 Punkte nur wenig verändert.

Einige Börsenbeobachter werteten diese Stabilisierung bereits als positives Zeichen. An der am Vortag schwer gebeutelten Technologiebörse Nasdaq deutete sich gar ein positiver Handelsauftakt an.

Am Vortag hatten die steigenden US-Renditen an den Anleihemärkten Inflationsängste unter den Anlegern geschürt und der vorherigen Rekordjagd ein jähes Ende gesetzt. Insbesondere die Techwerte waren in die Tiefe gerissen worden. Aber auch der Dow Jones Industrial hatte den Handel mit einem Abschlag von fast zwei Prozent beendet, nachdem der US-Leitindex noch zur Wochenmitte nach dem Beruhigungsversuch von Notenbankchef Jerome Powell zur Geldpolitik auf ein weiteres Hoch geklettert war.

In den Abwärtssog waren am Freitag dann auch die asiatischen Märkte und die Handelsplätze in Europa geraten. Trotz der jüngeren Verluste seien die Märkte derzeit jedoch weit davon entfernt, im freien Fall zu sein, schrieb Craig Erlam vom Broker Oanda. So liegen die Renditen der US-Anleihen im Vergleich zu ihren historischen Werten weiterhin auf sehr niedrigen Niveau.

Die steigenden Renditen befeuern derzeit die Diskussion am Markt mit Blick auf eine mögliche Straffung der Geldpolitik. Die vor dem Wochenende auf der Konjunkturagenda stehenden US-Daten dürften nach Einschätzung von Marktkennern auch in diese Richtung abgeklopft werden.

Auf Unternehmensseite stehen vor dem Wochenende unter anderem Salesforce nach Zahlen im Blick. Der US-Softwarehersteller SAP -Rivale hatte am Vortag nach US-Börsenschluss einen überraschend zuversichtlichen Ausblick gegeben, nachdem das Interesse der Kunden wieder anzieht. Anlegern war dies aber womöglich nicht genug: Vorbörslich lag die Salesforce-Aktie mit rund drei Prozent im Minus.

Die Investoren griffen dagegen vorbörslich schon einmal kräftig bei den Papieren des Appartment-Vermittlers Airbnb zu, der trotz eines Mega-Verlusts im vergangenen Jahr offenbar besser durch die Krise kommt als gedacht. Nach dem heftigen Einbruch zu Beginn der Pandemie erholte sich das Geschäft zuletzt deutlich. Im Blick nach den heftigen Kurskapriolen der jüngsten Zeit bleibt der kriselnde Videospielehändler Gamestop . Am Freitag lag das Papier, das zum Spielball von Spekulanten geworden ist, vorbörslich mit rund zwölf Prozent im Plus./tav/mis

