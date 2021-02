BEIJING (IT-Times) - Der chinesische Elektrofahrzeug-Hersteller BYD Co. kann einen weiteren Erfolg in Japan für sich verbuchen und meldet einen neuen Auftrag für Elektrobusse aus Japan. i.e.S. aus Kyoto. Die BYD Company Ltd., die vom US-Investor Warren Buffett und seinem Mega-Fonds Berkshire Hathaway...

Den vollständigen Artikel lesen ...