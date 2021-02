Die Leasingfirma Grenke hat Fehler in ihrer Geschäftspolitik eingeräumt, sieht sich aber vom Vorwurf der Geldwäsche entlastet. In einer von der Finanzaufsicht BaFin eingeleiteten Sonderprüfung habe sich diese Anschuldigung insgesamt nicht bestätigt, teilte das Unternehmen am Freitag mit.

