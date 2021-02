DJ PTA-News: Biofrontera AG: Biofrontera AG gibt das Closing der Kapitalerhöhung mit Bruttoerlös von EUR 24,7 Mio. bekannt

Leverkusen (pta047/26.02.2021/15:20) - Leverkusen, 26. Februar 2021 - Die Biofrontera AG (ISIN: DE0006046113), ein internationales biopharmazeutisches Unternehmen, gibt das Closing der am 28. Mai 2020 von der ordentlichen Hauptversammlung beschlossenen Kapitalerhöhung bekannt.

Die Kapitalerhöhung wurde im Rahmen eines Bezugsrechtsangebots an die bestehenden Aktionäre der Biofrontera AG nach deutschem Recht durchgeführt. Nicht bezogene Aktien wurden in Zuge eines öffentlichen Angebots von American Depositary Shares ("ADS" und "ADS-Angebot") in den USA platziert.Das Unternehmen erzielte insgesamt Bruttoerlöse in Höhe von ca. EUR 24,7 Mio.

Wie vorab angekündigt, hat die Biofrontera AG ein Bezugsrechtsangebot ihrer Stammaktien nach deutschem Recht an ihre bisherigen Aktionäre durchgeführt. Der Bezugspreis betrug EUR 2,75 (bzw. ungefähr USUSD 3,34 pro Aktie, was dem gleichen Preis pro Aktie entspricht wie derjenige, der im Rahmen des ADS-Angebots verwendet wurde, unter Berücksichtigung des Verhältnisses von Stammaktien zu ADS).

Das verbindliche Zeichnungsangebot von American Depositary Shares wurde zu einem Angebotspreis von 6,68 US-Dollar pro ADS platziert (entspricht EUR 5,50 pro ADS auf Basis des Mittagsankaufskurses der Federal Reserve Bank of New York für den Euro am 23. Februar 2021). Dabei repräsentiert jeder ADS zwei Stammaktien der Biofrontera AG im Nennwert von EUR 1,00 je Aktie. Die Gesellschaft platzierte insgesamt 1.334.002 ADS (2.668.004 Aktien) durch die Konsortialbanken mit einem Bruttoerlös von USD 8,9 Mio. Die ADSs werden unter der bestehenden Notierung mit dem Börsenkürzel "BFRA" am NASDAQ Capital Market gehandelt.

Insgesamt gibt die Gesellschaft einschließlich der den ADS zugrunde liegenden Stammaktien 8.969.870 neue Stammaktien aus. Die neu ausgegebenen Stammaktien sollen an der Frankfurter Wertpapierbörse unter der bestehenden Notierung gelistet werden.

Der Nettoerlös aus diesen Angeboten wird für die Durchführung klinischer Studien zur Verbesserung der Marktpositionierung von Biofronteras Hauptprodukt Ameluz® verwendet, insbesondere für die Beantragung einer FDA- oder einer anderen zuständigen behördlichen Zulassung für die Erweiterung der Indikationen in den USA auf Basalzellkarzinom, Akne und aktinische Keratosen an anderen Körperstellen als dem Gesicht und der Kopfhaut. Außerdem soll die Entwicklung einer größeren BF-RhodoLED® -Lampe abgeschlossen, in die Beschaffung der dafür notwendigen Materialien investiert und die für die Markteinführung der neuen Lampe erforderlichen FDA- oder sonstigen behördlichen Zulassungen beantragt werden. Zudem sollen die Mittel für die allgemeine Finanzierung der Geschäftstätigkeit verwendet werden.

The Benchmark Company, LLC und Lake Street Capital Markets fungierten als Underwriter mit Lake Street Capital Markets als "qualified independent underwriter" im Zusammenhang mit dem ADS-Angebot.

In Deutschland wurde das Unternehmen bankenseitig von der Quirin Privatbank in Berlin als Global Coordinator, European Bookrunner und Subscription Agent begleitet..

Ein Registrierungsdokument wurde als Registration Statement on Form F-3 zu diesem US-Angebot bei der Securities and Exchange Commission ("SEC") eingereicht und von der SEC für wirksam erklärt. Das Angebot dieser Wertpapiere in den USA erfolgte ausschließlich mittels eines sogenannten "prospectus supplement", der Bestandteil des Registrierungsformulars ist. Die Registrierungserklärung auf dem Formular F-3 und der endgültige prospectus supplement zum US-Angebot sind auf der Website der SEC unter www.sec.gov. verfügbar. Kopien des endgültigen Prospekts zum US-Angebot können bei Biofrontera unter der Adresse Hemmelrather Weg 201, D-51377, Leverkusen, Deutschland, Tel.Nr. 0214-87600, E-Mail: ir@biofrontera.com, angefordert werden. Darüber hinaus ist die Registrierungserklärung einschließlich des Prospekts unter www.sec.gov oder www.biofrontera.com. öffentlich zugänglich. Zudem können Sie sich an The Benchmark Company wenden, indem Sie sich telefonisch unter +1-212-312-6700 oder prospectus@benchmarkcompany.com melden.

Biofrontera wurde in den USA von McGuire Woods LLP und in Deutschland von LLR Rechtsanwälte PartG mbB rechtlich beraten.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf der oben beschriebenen Wertpapiere dar, noch findet ein Verkauf dieser Wertpapiere in einem Staat oder einer Gerichtsbarkeit statt, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor ihrer Registrierung oder Qualifizierung nach den Wertpapiergesetzen eines solchen Staates oder einer solchen Gerichtsbarkeit rechtswidrig wäre. -Ende-

Bitte wenden Sie sich bei Rückfragen an:

Biofrontera AG Thomas Schaffer, Finanzvorstand Pamela Keck, Head of IR ir@biofrontera.com +49-214-87632-0

Hintergrund: Die Biofrontera AG ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das auf die Entwicklung und den Vertrieb dermatologischer Medikamente und medizinischer Kosmetika spezialisiert ist.

Das Leverkusener Unternehmen mit weltweit über 150 Mitarbeitern entwickelt und vertreibt innovative Produkte zur Heilung, zum Schutz und zur Pflege der Haut. Zu den wichtigsten Produkten gehört Ameluz®, ein verschreibungspflichtiges Medikament zur Behandlung von hellem Hautkrebs und dessen Vorstufen. Ameluz® wird seit 2012 in der EU und seit Mai 2016 in den USA vermarktet. Darüber hinaus vertreibt das Unternehmen in den USA das verschreibungspflichtige Medikament Xepi® zur Behandlung von Impetigo. In Europa vertreibt das Unternehmen zudem die Dermokosmetikserie Belixos®, eine Spezialpflege für geschädigte oder erkrankte Haut.

Biofrontera ist das erste deutsche Gründer-geführte pharmazeutische Unternehmen, das eine zentralisierte europäische und eine US-Zulassung für ein selbst entwickeltes Medikament erhalten hat. Die Biofrontera-Gruppe wurde 1997 vom heutigen Vorstandsvorsitzenden Prof. Dr. Hermann Lübbert gegründet und ist an der Frankfurter Börse (Prime Standard) und an der US-amerikanischen NASDAQ gelistet. www.biofrontera.com

