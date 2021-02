Am Freitag gehört die Grenke Aktie zu den Gewinnern am Frankfurter Aktienmarkt. Im Tagesverlauf geht es bis auf 34,38 Euro im XETRA-Handel nach oben, aktuell liegt Grenkes Aktienkurs bei 33,34 Euro und gewinnt immer noch mehr als 12 Prozent an ...

Den vollständigen Artikel lesen ...