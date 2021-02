Der Fleischersatzhersteller Beyond Meat hat schwache Zahlen für das vierte Quartal gemeldet. Die Aktie gibt am Freitag vorbörslich trotzdem Gas, gewinnt sieben Prozent auf 153,50 Dollar. Der Grund: Beyond Meat hat Kooperationen mit McDonald's und Yum Brands vereinbart. Für Beyond Meat sind das weitere Meilensteine.Beyond Meat wird McDonald's drei Jahre lang mit Patties für den veganen Burger "McPlant". Zudem wolle man das Produktangebot gemeinsam weiterentwickeln. Beyond Meat gab auch eine Kooperation ...

