Franziska Schimke blickt in dieser Sendung auf die meistgehandelten Werte beim Onlinebroker Flatex. Welche Aktien werden aktuell am häufigsten gekauft und welche verkauft. Zudem erfahren Sie warum einige dieser Werte heute im Fokus stehen. Unter den Käufen findet sich heute beispielsweise GameStop. Weltweit an den Börsen ist eine Verkaufswelle zu beobachten. Dennoch hält der Kult um die GameStop-Aktie an. Der Aktionär warnt vor einem heftigen Rückschlagpotenzial. Bei den Verkäufen steht die Aktie von PlugPower im Fokus. Gestern veröffentlichte das Unternehmen seine Q4 Zahlen, welche Enttäuschung bei den Anlegern hervorriefen. Somit ist die Aktie weiter unter Druck und auch aus charttechnischer Sicht bleibt die Lage angespannt. Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv