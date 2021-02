Wie an jedem Freitag nach der aktienlust-Börsenshow hat unsere Nicole die Fragen aus dem Live-Chat zusammengetragen, um diese "abzuarbeiten". Dabei gab es ganz klar auch einen Schwerpunkt in Bezug auf unseren Gast in der Sendung, Volker Schulz, der aussichtsreiche China-Aktien vorstellte. Doch abseits davon beschäftigen sich die Anleger ganz klar auch mit den jüngsten Korrekturen, die beispielsweise auch die vorherigen Gipfelstürmer Varta, BYD oder auch Alteryx zu deutlichen Korrekturen zwang. Wie geht es hier und bei vielen weiteren Titeln weiter? Sehen Sie sich hierzu unser heutiges Video auf aktienlust.tv an.