NEW YORK (dpa-AFX) - An der Wall Street hat der Dow Jones Industrial am Freitag weiter nachgegeben. Die Inflationsängste blieben das bestimmende Thema, auch wenn am Anleihemarkt der Renditeanstieg vorerst ins Stocken gekommen ist.

Der Dow fiel um 0,81 Prozent auf 31 146,81 Punkte. Erst am Mittwoch hatte das Börsenbarometer ein Rekordhoch erreicht.

Der marktbreite S&P 500 hingegen bewegte sich am Freitag bei 3827,20 Punkten kaum vom Fleck. Der technologielastige Nasdaq 100 erholte sich etwas von seinem Kurssturz am Donnerstag und legte zum 0,79 Prozent auf 12 929,69 Punkte zu./la/he

