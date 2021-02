EQS Group-Ad-hoc: Energiedienst Holding AG / Schlagwort(e): Personalie

Energiedienst Holding AG: Wechsel im Verwaltungsrat



26.02.2021 / 17:49 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Energiedienst Holding AG

Postfach

CH-5080 Laufenburg

Telefon +41 62 869-2222

www.energiedienst.ch 26. Februar 2021 Ad hoc-Mitteilung - gemäss Art. 53 KR der Schweizer Börse SIX (CH) - Energiedienst Holding AG: Wechsel im Verwaltungsrat Laufenburg. Dr. Georg-Nikolaus Stamatelopoulos (Jahrgang 1970) wird an der

113. ordentlichen Generalversammlung am 27. April 2021 nicht erneut als Verwaltungsrat der Energiedienst Holding AG kandidieren. Der Verwaltungsrat schlägt der Generalversammlung vor, Peter Heydecker (Jahrgang 1966) in den Verwaltungsrat zu wählen. Peter Heydecker ist Elektro-Ingenieur und leitet die Handelssparte bei der EnBW Energie Baden-Württemberg AG.

-------------------------

Sprache: Deutsch / Emittent: Energiedienst Holding AG, Baslerstrasse 44,

CH-5080 Laufenburg, Telefon: +41.62.869 22 22, Fax: +41.62.869 25 81,

info@energiedienst.ch, www.energiedienst.ch, ISIN: CH 001 573 870 8

Zusatzmaterial zur Meldung:





Datei: 210226_EDH_Personalie_VR

Ende der Ad-hoc-Mitteilung