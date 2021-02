DJ MÄRKTE EUROPA/Schwache Minenwerte belasten Euro-Stoxx-50

FRANKFURT (Dow Jones)--Die europäischen Aktienmärkte haben am Freitag im Minus geschlossen. Unverändert war zu beobachten, dass Investoren recht nervös agierten. Vor allem die Entwicklung bei den Anleihen rund um den Globus wurde mit Argusaugen beobachtet. Ein Marktteilnehmer verwies zudem auf den Monatsultimo, an dem sowohl auf der Aktien- wie auch Anleihenseite anstehende Dispositionen zu Sonderbewegungen führen könnten. Der DAX gab um 0,7 Prozent auf 13.786 Punkte nach, der Euro-Stoxx-50 um deutlichere 1,3 Prozent auf 3.636 Zähler. Hier belastete die Schwäche der Minenwerte, die europaweit um 4,2 Prozent nachgaben. Nachdem der Sektor in den vergangenen vier Monaten im Schnitt um 50 Prozent zugelegt hatte, strichen Anleger Gewinne ein.

Etwas Entwarnung lieferte dagegen die Entwicklung an den Anleihemärkten. Die Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen war am Vortag kurzfristig in Richtung 1,60 Prozent marschiert, bevor es zu einer Korrektur kam. Zuletzt lag die Rendite bei 1,50 Prozent und auch die Rendite der entsprechenden Bundesanleihen hatte sich bei minus 0,26 Prozent eingependelt.

Mit dem Zinsanstieg werden Anleihen als Anlage wieder attraktiver und sorgen für eine Rotation aus Aktien heraus. Von der Zinsentwicklung sind vor allem Unternehmen aus dem Technologiesektor abhängig. Diese sind besonders anfällig für steigende Anleihezinsen, weil sich ihre Bewertung sehr stark auf die zukünftig erwarteten Gewinne stützt. Diese wiederum werden bei steigenden Renditen stärker diskontiert.

Deutsche Telekom gefällt

Einmal mehr lieferte die Berichtssaison Impulse für Einzelwerte. Mit guten Geschäftszahlen wartete die Deutsche Telekom auf, die Aktie schloss mit 0,4 Prozent im Plus. Angesichts der Covid-Situation bewerteten die Analysten der DZ-Bank die Zahlen für 2020 als sehr solide und den Ausblick als konservativ. Die Analysten bekräftigen in Folge die Kaufempfehlung.

Nach dem pandemiebedingten Gewinneinbruch des vergangenen Jahres will BASF 2021 wieder deutlich besser abschneiden. BASF (minus 0,6 Prozent) rechnet mit einer globalen wirtschaftlichen Erholung, bei der vor allem die für den Konzern wichtige Autobranche wachsen dürfte. Darauf setzt auch Volkswagen, die Wolfsburger rechnen 2021 mit Auslieferungen "deutlich" und einem Umsatz gar "signifikant" über Vorjahresniveau. 2020 konnte VW derweil besser als erwartet abschließen. Die Aktionäre können sich freuen, der Konzern hält die Dividende für die Stämme und die Vorzüge auf Vorjahresniveau stabil. Die Aktie legte um 1,1 Prozent zu.

Nicht ganz so gut wie erhofft fielen die Geschäftszahlen von Lafargeholcim (-2,5%) zum vierten Quartal aus. Der Ausblick sei aber gut, hieß es im Handel. Der Zementhersteller erwartet ein gutes Jahr 2021, vor allem getrieben durch staatliche Stimulusprogramme. Bei Berenberg hieß es dazu, die Erwartung eines Gewinnwachstums von mindestens 7 Prozent im laufenden Jahr decke sich mit den Markterwartungen.

Die Aktie der British-Airways- und Iberia-Mutter IAG notierte in London 3,0 Prozent höher. "Die Zahlen rund um das Corona-Jahr 2020 sind doch längst bekannt", sagte ein Händler. "Der Markt schaut nur noch nach vorn und auf die nun anstehende Belebung des Sommerreisegeschäfts". Etwas belastend sei nur, dass IAG keinen Ausblick geben wolle. Die Dachgesellschaft verbuchte 2020 einen Nettoverlust von 6,9 Milliarden Euro. Ein Jahr zuvor hatte IAG noch 1,7 Milliarden Euro verdient.

Börsengang von Cellular Goods für Beckham ein Volltreffer

Das Unternehmen Cellular Goods, hinter dem auch der einstige Fußballstar David Beckham steht, lieferte ein starkes Börsendebüt ab. Der Aktienkurs schloss an der Londoner Börse bei 19 Pence und damit deutlich über dem IPO-Preis von 5 Pence. Cellular Goods ist der erste Anbieter von Premium-Konsumprodukten auf Basis biosynthetischer Cannabinoide, der an die Londoner Börse gegangen ist. Die Aufsichtsbehörden haben erst vor kurzem Unternehmen aus dem Cannabisbereich erlaubt, auf dem Londoner Markt zu starten. Cellular Goods sammelte 13 Millionen Pfund bei ihrem Börsengang ein, der deutlich überzeichnet war.

Grenke machten einen Sprung von mehr als 17 Prozent nach oben. Das Unternehmen sah sich durch einen Bericht des Sonderprüfers bestätigt. In diesem würden Vorwürfe wie Geldwäsche entkräftet und die Richtigkeit der Leasingforderungen prinzipiell bestätigt.

=== Index Schluss- Entwicklung Entwicklung Entwicklung stand absolut in % seit Jahresbeginn Euro-Stoxx-50 3.636,44 -48,84 -1,3% +2,4% Stoxx-50 3.124,51 -48,47 -1,5% +0,5% Stoxx-600 404,99 -6,74 -1,6% +1,5% XETRA-DAX 13.786,29 -93,04 -0,7% +0,5% FTSE-100 London 6.483,43 -168,53 -2,5% +3,0% CAC-40 Paris 5.703,22 -80,67 -1,4% +2,7% AEX Amsterdam 651,26 -13,22 -2,0% +4,3% ATHEX-20 Athen 1.892,53 +17,51 +0,9% -2,2% BEL-20 Brüssel 3.761,99 -88,33 -2,3% +3,9% BUX Budapest 43.790,17 -209,30 -0,5% +4,0% OMXH-25 Helsinki 4.789,27 -93,82 -1,9% +4,4% ISE NAT. 30 Istanbul 1.555,96 -18,12 -1,2% -4,9% OMXC-20 Kopenhagen 1.421,46 -17,51 -1,2% -3,0% PSI 20 Lissabon 4.787,35 -85,16 -1,8% -4,0% IBEX-35 Madrid 8.225,00 -92,80 -1,1% +1,9% FTSE-MIB Mailand 22.848,58 -214,97 -0,9% +3,7% RTS Moskau 1.411,93 -38,46 -2,7% +1,8% OBX Oslo 894,94 -17,90 -2,0% +4,2% PX Prag 1.057,60 -10,24 -1,0% +3,0% OMXS-30 Stockholm 2.009,90 -29,02 -1,4% +7,2% WIG-20 Warschau 1.907,28 -29,19 -1,5% -3,9% ATX Wien 3.011,57 -60,35 -2,0% +10,3% SMI Zürich 10.522,22 -136,65 -1,3% -1,7% Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite -0,26 -0,03 -0,50 US-Zehnjahresrendite 1,50 -0,02 -1,18 DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:30 Do, 17:15 % YTD EUR/USD 1,2094 -0,74% 1,2139 1,2227 -1,0% EUR/JPY 128,96 -0,38% 128,75 129,89 +2,3% EUR/CHF 1,0995 -0,19% 1,0991 1,1042 +1,7% EUR/GBP 0,8671 -0,28% 0,8712 0,8653 -2,9% USD/JPY 106,64 +0,36% 106,06 106,24 +3,2% GBP/USD 1,3948 -0,46% 1,3932 1,4130 +2,1% USD/CNH (Offshore) 6,4873 -0,03% 6,4809 6,4620 -0,2% Bitcoin BTC/USD 48.290,74 +0,34% 45.401,25 51.069,25 +66,2% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 62,26 63,53 -2,0% -1,27 +27,9% Brent/ICE 66,11 66,88 -1,2% -0,77 +27,8% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.719,73 1.770,25 -2,9% -50,52 -9,4% Silber (Spot) 26,22 27,48 -4,6% -1,26 -0,7% Platin (Spot) 1.182,33 1.220,98 -3,2% -38,65 +10,5% Kupfer-Future 4,12 4,27 -3,4% -0,14 +17,1% ===

