(shareribs.com) Frankfurt / New York 26.02.2021 - Technologiewerte lagen am Freitag im deutschen Handel unter Druck. An der Wall Street zeigt sich derweil eine deutliche Gegenbewegung, die unter anderem Apple und Nvidia klettern lässt. Der DAX verlor am Freitag 0,7 Prozent auf 13.786 Punkte, wobei es für Deutsche Bank, Beiersdorf und Covestro nach unten ging. Papiere von Infineon, Volkswagen und Fresenius ...

Den vollständigen Artikel lesen ...