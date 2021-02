Mainz (ots) - Jetzt werden wieder Alarmglocken geschlagen: Chaos bei den Ladenöffnungen! Einige Länder preschen vor und überbieten sich in ihrer Freizügigkeit! Mal halblang, bitte. Ja, die Sorgen vor den Virus-Mutanten sind begründet. Es wäre auch falsch, alles gleichzeitig zu öffnen und den Bürgern das Gefühl zu geben, sie könnten die Dinge laufen lassen. Genauso falsch wäre es aber, aus Angst vor der eigenen Courage alles so lange dichtzumachen, bis Hotels, Handel, Gastronomie, Kultur- und Eventbranche vor die Hunde gehen. Die Strategie "Keiner darf sich bewegen" werden wir nicht aufrechterhalten können - schon gar nicht im Frühjahr. Dem Handel Einzeltermine zu ermöglichen, wird ihn nicht retten und auch nicht die Innenstädte fluten. Für inhabergeführte Boutiquen und Geschäfte ist dies aber psychologisch ein ganz wichtiger Schritt zur Stärkung des Überlebenswillens. Es ist der richtige Zeitpunkt für einen sukzessiven Strategiewechsel. Zumal die Altenheime durchgeimpft sind und die Über-80-jährigen bald auch. Elementar bleibt leider, dass wir bei ungeschützten privaten Begegnungen - bei denen die meisten Ansteckungen passieren - zurückhaltend bleiben. Parallel dazu müssen die Länder Gas geben bei der Beschaffung von Schnelltests. Bayern hat sich bereits acht Millionen Stück gesichert, um ab sofort regelmäßige Tests an Kitas und Schulen durchzuführen - kostenlose Abgabe an Privatpersonen inklusive. Mindestens an dieser Stelle bringt der Länder-Wettbewerb offenbar mehr als der nächste Versuch einer zentralen Beschaffung. Wenn sich die Ministerpräsidenten nun selbst unter Druck setzen, ihre Aufgaben zu erledigen, ist das vor allem: gut.



