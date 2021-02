Die Hypoport SE (ISIN: DE0005493365) ist, nach den heute in der Vorstandssitzung ausgewerteten vorläufigen Geschäftszahlen, sowohl im Umsatz als auch im Ergebnis (EBIT) in 2020 deutlich gewachsen. Wie das Unternehmen in einer heutigen Ad hoc Mitteilung bekanntgegeben hat, wurde der Umsatz der gesamten Unternehmensgruppe in 2020 um rund 15% von 337,2 Mio. € in 2019 auf ca. 387 Mio. € ausgebaut. Das EBIT stieg um rund 10% von 33,0 Mio. € auf ca. 36 Mio. €. Der Hypoport-Gruppe ist es damit, auch in dem durch Corona-Verwerfungen geprägten Wirtschaftsjahr 2020, gelungen, weiter deutlich zu wachsen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...