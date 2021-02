Der Goldpreis hat am heutigen Freitag nicht nur den Rückwärtsgang eingelegt, sondern auch eine wichtige Unterstützung nach unten durchbrochen: das Novembertief 2020. Damit ist die Notierung auf ein neues Mehrmonatstief gefallen. Derzeit kostet eine Feinunze 1.720,98 Dollar und damit fast drei Prozent weniger als am Vortag.Massiven Gegenwind erfährt Gold weiterhin vom Rentenmarkt, so Eugen Weinberg, Leiter Rohstoffanalyse bei der Commerzbank. Die Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen stieg gestern ...

Den vollständigen Artikel lesen ...