Nano One ist in die 2021 Venture Top 50 der Toronto Stock Exchange (TSX) Venture Exchange aufgenommen worden. Die Venture Top 50 sind ein jährliches Ranking der leistungsstärksten Unternehmen aus fünf Industriesektoren: saubere Technologie und Biowissenschaften, diversifizierte Industrien, Bergbau, Energie und Technologie.Nano One wurde in der Kategorie Saubere Technologie und Biowissenschaften ausgezeichnet. Das Venture Top 50-Ranking umfasst die stärksten Unternehmen des Jahres 2020 an der TSX ...

