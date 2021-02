Las Vegas und Vancouver, 26. Februar 2021 - TAAT Lifestyle & Wellness Ltd. (CSE: TAAT) (OTCQB: TOBAF) (Frankfurt: 2TP2) (das "Unternehmen" oder "TAAT") hat eine Absichtserklärung ("MOU" [Memorandum of Understanding]) vom 24. Februar 2021 mit Christina Lake Cannabis Corp. ("CLC") (CSE: CLC) unterzeichnet, um die Entwicklung und den Vertrieb von TAAT auf dem kanadischen Markt zu gewährleisten. Die MOU gewährt CLC die exklusiven Rechte für die Entwicklung und den Vertrieb von TAAT in Kanada für eine verlängerbare Laufzeit von zwei Jahren und sieht vor, dass Budgets, Zeitpläne und Beiträge beider Parteien für jede Phase dere Produktentwicklung im Rahmen schriftlicher Vereinbarungen vereinbart werden, um die spezifischen Bestimmungen für jede Phase festzulegen. Nach der Markteinführung von TAAT in Ohio im 4. Quartal 2020 sowie seines US-Onlineshops am 17. Februar 2021 hat das Unternehmen das Interesse zahlreicher Raucher im Alter ab 21 Jahren in den Vereinigten Staaten geweckt, die nun TAAT statt der traditionellen Tabakzigaretten rauchen. Das Unternehmen hat Ohio aus mehreren strategischen Gründen als ersten Markt ausgewählt, wobei ein Hauptkriterium die ideale Bevölkerungsgröße des Staates für eine Produkteinführung im Frühstadium ist (d. h. groß genug, um einen bedeutenden Marktanteil aufzubauen, klein genug, um ihn einzugrenzen). Ab dieser Woche wird eine große CPG-Vertriebsagentur TAAT bei Großhändlern, Vertriebspartnern und Einzelhändlern einführen, um die aktuelle Reichweite von TAAT zu erweitern. Aufgrund des anhaltenden Erfolges von TAAT in Ohio und online hat sich das Unternehmen entschieden, eine potenzielle Expansion in die kanadische Tabakindustrie zu planen, die auf ca. CAD $19,1 Milliarden geschätzt wird1.

Als lizenzierter Hersteller gemäß dem Cannabis Act in Kanada ist CLC berechtigt, Hanfbiomasse von Drittanbauern zu beziehen, den Beyond Tobacco-Grundstoff zu produzieren, TAAT als Fertigprodukt herzustellen und TAAT über autorisierte Groß- und Einzelhandelskanäle in ganz Kanada zu vertreiben. Die kanadische Bevölkerung hat mit ca. 15 %2 eine fast identische Raucherquote wie die USA, was darauf hindeutet, dass es ein beträchtliches Segment von volljährigen Rauchern gibt, die TAAT gegenüber ihrer regulären Tabakzigarette bevorzugen könnten. Darüber hinaus könnte sich der niedrigere Preis von TAAT als attraktiv für volljährige kanadische Raucher erweisen, da der Preis für Tabakzigaretten in Kanada relativ hoch ist (bis zu CAD $139,83 / USD $110,82 für eine Stange mit 200 Stück in Manitoba3). Als das Unternehmen Anfang des Monats seinen US-Onlineshop eröffnete, kamen außerdem mehr als 16 % der Besucher aus Kanada, obwohl das Produkt nicht außerhalb der USA vermarktet wurde.

Das Unternehmen hat eine exklusive Partnerschaft mit CLC geschlossen, um TAAT in Kanada (37,59 Millionen Einwohner) zu entwickeln und zu vertreiben, wo bereits ein beträchtliches Interesse von Rauchern über 21 Jahren an TAAT besteht, obwohl außerhalb der Vereinigten Staaten kein Produktmarketing durchgeführt wurde.

Leser, die Nachrichtenportale nutzen, können die oben stehenden Medien möglicherweise nicht abrufen. Bitte besuchen Sie SEDAR oder die Rubrik Investor Relations auf der Website des Unternehmens; dort können Sie eine Version dieser Pressemitteilung mit allen eingebundenen Medien abrufen.

Um TAAT für das Unternehmen in Kanada zu entwickeln, beabsichtigt CLC, qualitativ hochwertige und toxinfreie Biomasse zu beschaffen, die der idealen Zusammensetzung des Beyond Tobacco-Grundstoffs entspricht. CLC hat bereits mehrere lokale Anbauer identifiziert, die diese Rohmaterialien für diesen Zweck liefern können.

Der Chief Executive Officer von TAAT, Setti Coscarella, kommentierte: "Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit CLC, die uns die Möglichkeit gibt, TAAT volljährigen Rauchern in Kanada zugänglich zu machen, von denen sich viele vom Produkt begeistert zeigen. Während meiner Zeit in der Tabakindustrie war es weithin bekannt, dass Kanada aufgrund der strengen Vorschriften eine für die Geschäftstätigkeit außergewöhnlich komplexe Region ist. Auch für Produkte wie TAAT, die Hanf verwenden, stellen die Lizenzanforderungen häufig eine Einstiegshürde dar, sodass die Produkte oft über einen lizenzierten Hersteller wie CLC hergestellt oder vertrieben werden müssen. Wir haben mehrere internationale Märkte in Betracht gezogen, in die TAAT zuerst expandieren könnte, und ich glaube, dass Kanada die ideale Wahl ist, aufgrund des bereits bestehenden Interesses von volljährigen Rauchern in ganz Kanada, einer positiven Beziehung zu CLC, dem Unternehmen, das das Produkt in unserem Namen entwickelt und vertreibt, und eines Marktes, in dem der erschwingliche Preis von TAAT sein Wertversprechen als bessere Wahl unterstreicht."

Über TAAT Lifestyle & Wellness Ltd.

Das Unternehmen hat TAAT, eine tabak- und nikotinfreie Alternative zu herkömmlichen Zigaretten, entwickelt. TAAT wird in den Sorten "Original", "Smooth" und "Menthol" angeboten. Das Basismaterial von TAAT ist Beyond Tobacco, eine eigens entwickelte Mischung, die einer zum Patent angemeldeten Veredelungstechnik unterzogen wird, mit der ein tabakähnliches Aroma und ein tabakähnlicher Geruch erzeugt wird. Unter der Leitung von Führungskräften, die bei "Big Tobacco"-Firmen tätig waren, wird TAAT im vierten Quartal 2020 in den Vereinigten Staaten eingeführt. Damit verfolgt das Unternehmen seine Positionierung auf dem 814 Milliarden US-Dollar1 schweren weltweiten Tabakmarkt.

Nähere Informationen erhalten Sie unter http://taatusa.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Häufig, aber nicht immer, können zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen durch die Verwendung von Wörtern wie "plant", "erwartet" oder "erwartet nicht", "wird erwartet", "schätzt", "beabsichtigt", "nimmt an" oder "nimmt nicht an" oder "glaubt" oder Variationen solcher Wörter und Ausdrücke identifiziert werden, oder durch Aussagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten oder erreicht werden "können", "könnten", "würden", oder "werden. Zukunftsgerichtete Informationen in dieser Pressemitteilung enthalten neben den folgenden Aussagen auch Aussagen zur möglichen Einführung von Beyond Tobacco: mögliche Ergebnisse der geplanten Expansion nach Kanada durch eine Partnerschaft mit CLC. Die zukunftsgerichteten Informationen spiegeln die aktuellen Erwartungen des Managements auf der Grundlage der derzeit verfügbaren Informationen wider und unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen genannten abweichen. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Annahmen und Faktoren, die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Informationen verwendet wurden, angemessen sind, sollte kein übermäßiges Vertrauen in solche Informationen gesetzt werden. Es kann nicht versichert werden, dass solche Ereignisse in den angegebenen Zeiträumen oder überhaupt eintreten werden. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von den aktuellen Erwartungen abweichen, gehören (i) ungünstige Marktbedingungen; (ii) Veränderungen des Wachstums und der Größe der Tabak- und CBD-Märkte; und (iii) andere Faktoren, die außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen. Das Unternehmen ist in einem sich rasch entwickelnden Umfeld tätig. Von Zeit zu Zeit treten neue Risikofaktoren auf: weder ist es der Unternehmensleitung möglich alle Risikofaktoren vorherzusagen, noch kann das Unternehmen die Auswirkungen aller Faktoren auf das Geschäft des Unternehmens oder das Ausmaß, in dem ein Faktor oder eine Kombination von Faktoren dazu führen kann, dass die tatsächlichen Ergebnisse von den in zukunftsgerichteten Informationen enthaltenen abweichen, einschätzen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen gelten ab dem Datum dieser Pressemitteilung, und das Unternehmen lehnt ausdrücklich jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu korrigieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Die Aussagen in dieser Pressemitteilung wurden weder von Health Canada noch von der U.S. Food and Drug Administration überprüft. Da jeder Mensch anders ist, werden die positiven Auswirkungen, die sich aus der Einnahme der Produkte des Unternehmens ergeben, wenn überhaupt, von Person zu Person unterschiedlich sein. Bezüglich der Auswirkungen der Produkte des Unternehmens auf die Gesundheit und das Wohlbefinden einer Person können keine Ansprüche oder Garantien geltend gemacht werden. Die Produkte des Unternehmens sind nicht dazu bestimmt, Krankheiten zu diagnostizieren, zu behandeln, zu heilen oder zu verhindern.

Diese Pressemitteilung kann markenrechtlich geschützte Namen von Drittunternehmen (oder ihre jeweiligen Angebote mit markenrechtlich geschützten Namen) enthalten, die sich typischerweise auf (i) Beziehungen des Unternehmens mit solchen Drittunternehmen beziehen, die in dieser Pressemitteilung erwähnt werden, und/oder (ii) Kunden-/Lieferanten-/Service-Provider-Parteien, deren Beziehung zum Unternehmen in dieser Pressemitteilung erwähnt wird/werden. Alle Rechte an solchen Marken sind den jeweiligen Eigentümern oder Lizenznehmern vorbehalten.

