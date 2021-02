Julia Groß, Euro am Sonntag Wer an nachhaltige Investments denkt, hat oft Windkraftwerke, Elektroautos oder Solaranlagen im Kopf. Was viele Anleger dagegen nicht unter nachhaltig verstehen: riesige Tagebau-Gruben in der Landschaft, wo Kupfererze geschürft werden, harte Arbeitsbedingungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...