JinkoSolar (WKN: A0Q87R)-Aktien liefen viele Jahre nur seitwärts. Dies lag vor allem am sehr harten Wettbewerb innerhalb der Branche. So zog zwar JinkoSolars Umsatz über die Jahre kräftig an, aber der Gewinn konnte nicht deutlich zulegen. Mittlerweile sind viele Konkurrenten aus dem Wettbewerb ausgeschieden, wovon JinkoSolar nun profitiert. So sind beispielsweise auch viele bekannte deutsche Solarhersteller aufgrund des ruinösen Preiswettbewerbs in die Insolvenz gerutscht. Nun erntet JinkoSolar ...

