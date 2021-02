Obwohl der breite Markt in den vergangenen Jahren weiter zulegte, hat die Bayer (WKN: BAY001)-Aktie stark an Wert verloren. Vom Allzeithoch sind es mittlerweile fast 65 % (24.02.2021). Noch immer belasten den Konzern die Folgen seiner Monsanto-Übernahme schwer. Bayer mit hohen Verlusten Zuletzt stellte Bayer seine Ergebnisse für das vergangene Jahr 2020 vor. Sie fielen erwartungsgemäß sehr negativ aus. In Summe musste der Konzern einen Verlust in Höhe von -10.495 Mio. Euro verbuchen. Im Vorjahr ...

