Bühne frei für den Aktien-Schnelltest mit Bernecker-Experte Volker Schulz ("Der Aktionärsbrief"). Schlaglichter des Gesprächs mit Moderator Michael Hüsgen (Bernecker TV) am 25.02.2021:



++ Varta - Wie der Ausblick auf 2021 fundamental einzuordnen ist

++ BYD - Handlungsbedarf nach Schreckmoment?

++ Murata - Spannender Player im Bereich 5G

++ Mynaric - schon mal was von Laser Communication Terminals gehört?

++ FACC - Comeback-Chance?

++ McDonald's - Hochsolide mit Dividenden-Zuckerstückchen?

++ PVA Tepla: Silizium-Karbid ist hier das Zauberwort …

++ Weichai Power - bei Rücksetzer die Hand aufhalten?





